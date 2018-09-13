فهد المولد يهدي جماهير الاتحاد 500 تذكرة

طلال الغامدي(صدى):

أهدى لاعب الاتحاد، فهد المولد، جماهير العميد 500 تذكرة لمشاهدة لقاء ‫القادسية‬ السبت المقبل بالجوهرة، ضمن الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد ” المولد ” أنهم كلاعبين سيلعبوا للفوز فقط، والمنافسة بقوة على البطولات بالموسم الحالي ؛ فيما بدأ الفريق تدريباته مساء اليوم على أرضية الملعب الرديف بالجوهرة استعدادًا لمواجهة القادسية.

وأقيمت احتفالية، قبل انطلاق التدريب، لمدير الكرة السابق حسين الصادق، والذي تم اختياره من قبل اتحاد كرة القدم ليكون مدير الكرة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.