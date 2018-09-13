منها تحسين النظر.. اكتشف الفوائد الصحية للبكاء

أماني الغامدي(صدى):

يعد البكاء ردة فعل طبيعيّة تجاه مجموعة متنوعة من المشاعر والأحاسيس، منها الحزن، الأسى، التعزية، خيبة الأمل وأيضاً الفرح والمتعة، أمّا عدم البكاء فيعدّه الكثيرون أمرًا غير طبيعي.

وفي هذا السياق، تفيد الدراسات الحديثة أن النساء والرجال يبكون أكثر مما يعتقدون، حيث قدّرت دراسة أمريكية معدّل بكاء النساء بـ 3.5 مرة كل شهر، والرجال بـ 1.9 مرة كل شهر.

وتنقسم الدموع إلى 3 أنواع، الأول تفرزه العين بشكل مستمر لتحافظ على ترطيبها كلما أغلقت الجفون، وتحتوي هذه النوعية من الدموع على مضاد للبكتريا. فيما تسبِّبُ النوعَ الثاني أية مهيجات، مثل الرياح والدخان والبصل، ويتم إطلاقها لحماية العين.

أما النوع الثالث فهو الدموع العاطفية، والتي يتم إفرازها عندما يرتفع مستوى هرمونات التوتر.

فوائد البكاء:

– تنفيس المشاعر وتهدئة الخاطر وخفض التوتر.

– تخفيف الألم، حيث يطلق البكاء هرموني إندورفين وأوكسيتوسين.

– الحصول على تعاطف ودعم الآخرين.

– تحسين المزاج، بسبب هرموني إندورفين وإكسيتوسين.

– التخلص من السموم، وتخفيف التوتر.

– محاربة البكتريا.

– المساعدة على النعاس والنوم بعمق.

– تحسين النظر عن طريق ترطيب العين وغسلها، ما يساعد على وضوح الرؤية.