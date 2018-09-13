بالصور.. أمير قطر يتجاهل أزمات بلاده ويتقرب من أردوغان بـ ” قصر طائر “

طلال الضوي(صدى):

قدم أمير قطر، تميم بن حمد، هدية إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تبلغ قيمتها نصف مليار دولار، وذلك في الوقت الذي لا يتوقف فيه الرئيس التركي عن حث مواطنيه على اتباع إجراءات للتقشف والادخار في ظل الأزمة الاقتصادية.

وتعد الهدية، عبارة عن طائرة مزودة بـ76 مقعدًا وسبع غرف نوم وقاعتين للاستقبال، معروضة للبيع بسعر 400 مليون دولار تقريبًا، قبل 3 سنوات فقط، عندما اشترتها قطر في عام 2015؛ فيما قدم ” تميم ” هذه الهدية لإظهار حبه لأردوغان والثقة بتركيا على حساب شعبه، بعد أن أبدى الرئيس التركي اهتماما بالطائرة، وهي من طراز بوينغ 8-747.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبقت وكالة ” ستاندرد آند بورز ” ، في آخر تقرير لها، على نظرتها السلبية للاقتصاد القطري عند مستوى “AA-“؛ فيما انتقد الأتراك الحكومة بسبب المصروفات التي ستستنفذها من خزينة الدولة جراء صيانتها.

ومن جانبه، قال النائب بحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، غامز تاشير: ” يدعو القصر الرئاسي الشعب التركي إلى الادخار، بشكل شبه يومي. لكن الأشخاص أنفسهم الذين يدعون لإجراءات تشديد الأحزمة لا يمكنهم التخلي عن الترف والتفاخر. ”