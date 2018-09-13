” السياحة ” : فتح التأشيرات السياحية قريبا وإقراراها بالمراحل النهائية

حمود العنزي(صدى):

صرح الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بأن السائح الصيني يعد من أهم ما تستهدفه الوجهات السياحية على مستوى العالم، حيث تصدر الصين للعالم ما يقارب 120 مليون سائح.

وعن ذلك، قال ” بن سلمان ” : ” نتطلع إلى استقطابهم للمملكة بعد فتح التأشيرات السياحية في المستقبل القريب، حيث إنّ إقرارها في المراحل النهائية لدى الجهات المختصة في المملكة، وستقر وفق رؤية جديدة متكاملة ”

جاء ذلك على خلفية تدشين معرض ” كنوز الصين ” بالمتحف الوطني في الرياض، وذلك بحضور نائب رئيس إدارة التراث الثقافي الوطني في الصين السيد

” هو بنق ” .