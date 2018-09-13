بالصور.. لكزس تكشف عن موديل ” LS 2018 ” بتعديل ياباني يمنحها مظهرا شرسا

طوكيو(صدى):

كشفت Wald International عن لكزس LS موديل 2018 في نسختين معدلتين.

شركة التعديل اليابانية تسمي نسختها الأولى “ستاندرد” وتأتي بمصابيح LED على شكل DRLs، رفارف أمامية عريضة، عتبات جانبية جديدة، مشتت هواء وجناح خلفي مع إضاءة مكابح LED.

النسخة الثانية تستند على فئة F Sport وتجلب تعديلات مماثلة للستاندرد، إلا أنها أكثر شراسة بالمظهر.

تقول Wald International أن الإضافات بالخارجية مصنوعة عبر بلاستيك ABS عالي الصلابة ويناسب LS 500 وLS 500h وقابل للتثبيت والإزالة بسهولة، كما هنالك عجلات عريضة 20-22 إنش تحمل تصميماً فريداً من نوعه.

ومقابل 1,000$ إضافية، بإمكان الشركة إضافة نظام عادم رُباعي في LS 500، ما يمنح السيارة طرباً عدوانياً مع تحسين استجابة دواسة البنزين عند التسارع.

هذا ولكزس LS لم تحصل على أي تعديل بالأداء، لكنها بالأساس لا تحتاج أي إضافة إذ تأتي LS 500 بقوة 415 حصان، في حين لدى LS 500h الهجينة قوة 354 حصان.