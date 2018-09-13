مدرب إنجلترا يتفاءل بمستقبل لاعبيه

ماجد محمد(صدى):

أبدى مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، تفاؤله بمستقبل لاعبيه بعد ما أظهروه من غضب وإعادة بناء لأدائهم بعد الشوط الأول في مباراة الإنجليز أمام المنتخب السويسري؛ حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وارتكب خلاله لاعبو الفريق عددًا من الأخطاء.

وتمكن اللاعبون من توجيه الانتقادات لأنفسهم خلال فترة الاستراحة ليعودوا في الشوط الثاني، ويفوز المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف؛ فيما قال ” ساوثغيث ” عقب المباراة: ” لم أكن هناك في تلك اللحظة عندما كان اللاعبون يعبرون عن رأيهم، كنا دائماً نمنحهم الدقائق الثلاث أو الأربع الأولى لهم، كانوا محبطين في الشوط الأول. ”

وأضاف: ” دائماً ما نشجعهم على أن يكون لهم صوت، من المهم أن يشعروا أنهم قريبون بما فيه الكفاية بحيث يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض، ثم يتعين علينا التأكد أن الأمور لم تصل لمرحلة الغليان، لكن الجميع كان هادئاً تماماً في الوقت الذي وصلنا فيه. ”

وتابع: ” أن نكون الطرف الأفضل ضد منتخب قوي يمتاز بالقدرة على الاحتفاظ بالكرة، كان أمراً بالغ الصعوبة علينا ” ، مختتمًا: ” واجهنا مشكلة تكتيكية في التعامل مع شيردان شاكيري، وغرانيت تشاكا، اللذان تحركا في قلب دفاعنا، مما تطلب المزيد من الركض للاعبينا، فقدنا استحواذنا على الكرة كثيراً، ولكننا كنا بحاجة لمثل تلك المباريات القوية. “