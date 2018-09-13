أعضاء بالشورى ينتقدون ” قياس ” بسبب الطلاب

عادل الحربي(صدى):

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى، المركز الوطني للقياس ” قياس ” ، معتبرين إياه وسيلة لإغلاق باب القبول في الجامعات، حيث يتجاهل النظر للقدرات المعرفية الخاصة لخريجي وخريجات الثانوية العامة عند التقدم للقبول في الجامعات.

واقترح الأعضاء، توحيد الإجراءات بين مراكز هيئة تقويم التعليم، وإعادة النظر في هيكلها التنظيمي والموارد البشرية والموقع الإلكتروني، لافتين إلى أن كثيرًا من أدوار هيئة تقويم التعليم لم تفعل، خصوصًا ما يخص مخرجات التعليم.

وطالبوا بأن تركز هيئة تقويم التعليم من خلال إستراتيجيات محددة على تحسين المناهج وأداء المعلمين والمباني المدرسية؛ مشددين على أهمية التعاون بين هيئة تقويم التعليم والجهات الخاصة لتقويم بعض المهن، مثل التخصصات الطبية.