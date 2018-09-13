” وافد ” يحاول هتك عرض امرأة خلال أدائه لعمله

خالد الظفيري(صدى):

أقدم وافد هندي على محاولة هتك عرض امرأة كويتية بمحافظة ” حولي ” ، حيث استطاعت التخلص منه والهروب.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت المرأة أنها ذهبت لأحد المستشفيات؛ لإجراء فحوصات طبيَّة من قبل فني سمعيات من الجنسية الهندية، وخلال أداء ” الوافد ” لعمله وجدته يتحسس أماكن العفة في جسدها محاولاً هتك عرضها، فقاومته واستطاعت التخلص منه والهرب.

يُذكر أن الجهات الأمنية في محافظة ” حولي ” تمكنت من إلقاء القبض على الرجل، وبالتدقيق على هويته تبيَّن لهم أنه على كفالة مطعم كائن في ” جليب الشيوخ ” وأُحيل إلى النيابة العامة.