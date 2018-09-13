” وافد ” يحاول هتك عرض امرأة خلال أدائه لعمله
أقدم وافد هندي على محاولة هتك عرض امرأة كويتية بمحافظة ” حولي ” ، حيث استطاعت التخلص منه والهروب.
وبالتطرق للتفاصيل، قالت المرأة أنها ذهبت لأحد المستشفيات؛ لإجراء فحوصات طبيَّة من قبل فني سمعيات من الجنسية الهندية، وخلال أداء ” الوافد ” لعمله وجدته يتحسس أماكن العفة في جسدها محاولاً هتك عرضها، فقاومته واستطاعت التخلص منه والهرب.
يُذكر أن الجهات الأمنية في محافظة ” حولي ” تمكنت من إلقاء القبض على الرجل، وبالتدقيق على هويته تبيَّن لهم أنه على كفالة مطعم كائن في ” جليب الشيوخ ” وأُحيل إلى النيابة العامة.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 1 ساعة
يبغى يجلللللد ليييين يعض الارض.
هزيم[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة
ايييه.
اكييد حاطه مكياج وطيب سنع ومتبخره وهالبس اللي ما يحتاج.
انا ماحط شي بذمتي لكن بعض البنات يجيبون لانفسه المشاكل.
ومن كل ذكر رجل.
فيه الطيب وفيه الشر.
وفيه العاقل من يمسك نفسه ويغض بصره وفيه اللي على ابو جريف ، كنه ماشاف حرمه في حياته مثل الحيوان.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 1 ساعة
ملاحظة لمن يهمه الأمر/ هذة مشكلة الاختلاط في نفس المكان – لان انا بنفسي قبل فترة بسيطة رحت سعد الدين في الظهران وبالعكس محل مرتب ومنظم ولكن شاهدة 4 بنات موظفات (( ونَعم ببناتنا )) وشاهدة موظفين رجلان 2 اجانب – فا لية مايكون كامل المحل إناث ……………… وبالله التوفيق !
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا حول الله