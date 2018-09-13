” تنمية الصادرات ” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
فتحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، باب التقديم على وظيفتين شاغرتين بمدينة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس والماجستير، للعمل بمسمى ” أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين، ومدير فعالية أول “.
كما أشارت إلى أن شروط الوظائف كالتالي:
1- أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.
– يفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– يفضّل شهادة مهنية في التدريب.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
– 4 سنوات وما فوق خبرة في مجال التطوير والتدريب ويفضّل بالمجال الصناعي.
– المعرفة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP- Enterprise Resource Planning).
2- مدير فعالية أول:
– يشترط درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها.
– يفضّل درجة الماجستير في التسويق أو ما يعادلها.
– 4 سنوات خبرة في إدارة الفعاليات والمعارض.
– إجادة العربية والإنجليزية بطلاقة.
ولفتت الهيئةإلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التاليهنا
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب