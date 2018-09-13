  • الخميس 13

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. ” تنمية الصادرات ” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

” تنمية الصادرات ” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

” تنمية الصادرات ” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، باب التقديم على وظيفتين شاغرتين بمدينة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس والماجستير، للعمل بمسمى ” أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين، ومدير فعالية أول “.

كما أشارت إلى أن شروط الوظائف كالتالي:

1- أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.
– يفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– يفضّل شهادة مهنية في التدريب.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
– 4 سنوات وما فوق خبرة في مجال التطوير والتدريب ويفضّل بالمجال الصناعي.
– المعرفة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP- Enterprise Resource Planning).

2- مدير فعالية أول:
– يشترط درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها.
– يفضّل درجة الماجستير في التسويق أو ما يعادلها.
– 4 سنوات خبرة في إدارة الفعاليات والمعارض.
– إجادة العربية والإنجليزية بطلاقة.

ولفتت الهيئةإلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التاليهنا


الوسوم:,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *