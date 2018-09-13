” تنمية الصادرات ” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، باب التقديم على وظيفتين شاغرتين بمدينة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس والماجستير، للعمل بمسمى ” أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين، ومدير فعالية أول “.

كما أشارت إلى أن شروط الوظائف كالتالي:

1- أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– يفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– يفضّل شهادة مهنية في التدريب.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

– 4 سنوات وما فوق خبرة في مجال التطوير والتدريب ويفضّل بالمجال الصناعي.

– المعرفة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP- Enterprise Resource Planning).

2- مدير فعالية أول:

– يشترط درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها.

– يفضّل درجة الماجستير في التسويق أو ما يعادلها.

– 4 سنوات خبرة في إدارة الفعاليات والمعارض.

– إجادة العربية والإنجليزية بطلاقة.

ولفتت الهيئةإلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التاليهنا