الجوازات: من خرج ولم يعد يمنع رجوعه لمدة 3 سنوات إلا في حالة واحدة

حمود العنزي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، صباح اليوم الخميس، الإجراءات المتبعة للعودة إلى المملكة عند انتهاء تأشيرة الخروج والعودة وانتهاء الإقامة.

وأكدت الجوازات على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ردًا على تسائل وافد، أن التعليمات تمنع من خرج ولم يعد من الرجوع لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، ولا يشمل التابعين.

وكان أحد الأَشخاص وجه استفسارًا على الحساب الرسمي لـ” أبشر ” والذي حوله بدوره على الجوازات، قائلًا ” السلام عليكم .. عندي استفسار انا انتهت الخروج والعودة و انتهت الإقامة بقدر ارجع على اقامة جديدة وشو الإجراء اذا المناسب وشكرا “.