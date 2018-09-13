زوجة تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب

القاهرة(صدى):

قامت سيدة مصرية برفع دعوى خلع ضد زوجها بعد 3 سنوات من الزواج؛ وذلك لاصرار زوجها على عدم الانتقال من شقة الزوجية التي توجد بالطابق العاشر وخلو العقار من ” الاسانسير ” .

وبالتطرق للتفاصيل، قالت الزوجة: ” زوجى مُصِر على عدم الانتقال من شقة الزوجية والتى توجد بالطابق العاشر، ويطالبنى بتوفير مسكن للزوجية؛ لرفضى الصعود كل يوم على أقدامى؛ لخلو العقار من اسانسير يحفظ آدميتنا ” .

وتابعت حديثها: ” اكتشفت الكارثة الذى اعيشها يوميًا بعد الزواج، الأمر الذى زاد من إرهاقى خاصة واننى اضطر يوميًا إلى النزول للتوجه إلى عملى، فطلبت من زوجى ضرورة التدخل لتركيب الأسانسير لكنه فشل مع صاحب العقار فى إتمام إجراءات التركيب ” .

كما أعربت الزوجة عن رغبتها في الانجاب إلا أن الارتفاع الشاهق لشقتهم يمنعها من التفكير في هذه التجربة، مضيفة: ” قررت تهديد زوجى فى حالة رفضه ترك شقتنا بأننى سوف أطلب الطلاق، لأفاجأ به يطالبنى بتوفير المسكن المناسب لى على نفقتى الخاصة ” .

تجدر الإشارة إلى أن الدعوة ما زالت منظورة حتي الآن ولم يتم الفصل فيها بمحكمة الأسرة بمدينة نصر بمصر.