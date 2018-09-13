حسين عبد الغني في مواجهة حبه الأول

طلال الغامدي(صدى):

يواجه نجم نادي أحد، اللاعب حسين عبد الغني مع فريقه الحالي فريقه الأول الذي قدمه إلى الساحة الرياضية النادي الأهلي، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الثانية من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيقام اللقاء على ملعب استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وسيكون القائد ” أبو عمر ” حاضرًا داخل المستطيل الأخضر، وحتمًا سترحب به جماهير الجبل والراقي؛ فيما سيقع في موقع صعب أمام فريقه الأولي الذي ما زال يكن له حبًا خاصًا مهما تنقل بين الأندية.

وفي سياق متصل، ، أقبلت الجماهير بشكل كبير على مراكز بيع تذاكر مباراة أحد والأهلي؛ حيث يرغب جماهير الفريقين بالوجود في المدرجات من قلب الحدث لمؤازرة الفريقين، وتحفيز اللاعبين لخطف نقاط اللقاء؛ حيث تم تقسيم التذاكر لفئات عدة، إذ تبلغ قيمة الفئة الذهبية 500 ريال، والأولى 250 ريالا، والثالثة 100 ريال.