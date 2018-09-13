” ترامب ” يثير غضب البرازيل.. وتيتي يؤكد: نملك 5 بطولات

نواف السالم(صدى):

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غضب المدير الفني للمنتخب اللبرازيلي تيتي، بتصريحاته التي قال خلالها أن البرازيل تعاني من المشاكل الكروية في الفترة الأخيرة.

ووجه ” ترامب ” كلامه إلى أحد الصحافيين البرازيليين أثناء استقباله رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” جياني إنفانتينو في البيت الأبيض، قائلًا ” بلد كرة القدم، أظن أنكم تعانون من المشاكل أخيرًا “.

وجاء هذا التعليق من ” ترامب ” لافتًا إلى خروج منتخب السامبا من الدور ربع النهائي ضمن بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، على يد المنتخب البلجيكي.

واستفز هذا التصريح المدير الفني لمنتخب البرازيل، والذي بدوره رد بشكل دبلوماسي على ” ترامب “، قائلًا ” لا اتفق تمامًا بما ذكره ترامب كوننا نملك 5 بطولات كأس عالم وهي الأكثر في التاريخ “.