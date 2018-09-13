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6 أشياء تجنب البحث عنها في كمبيوتر العمل

6 أشياء تجنب البحث عنها في كمبيوتر العمل
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

توجد عدة أشياء يجب عليك تجنب البحث عنها في جهاز الكمبيوتر الخاص بمكان عملك؛ حتى لا توقعك في مواقف محرجة لا تستطيع أن تمر منها بسهولة.

ووضع الباحثون 6 أشياء يجب أن تتجنب البحث عنها في حاسوب عملك وهي: المواقع غير اللائقة، ومعلومات خاصة بوظيفتك الثانية، والبحث عن وظائف، خصوصًا لدى المنافسين، بالإضافة إلى المواعدة والعلاقات العاطفية، والمعلومات السرية الخاصة بمؤسستك، والبحث عن مواقع الحفلات والأفراح.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 1 ساعة

موضوع مهم يا اميرة وخاصة للشباب هههههههههه

[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 31 دقيقة

اصلا متى يفضى الموظف من اداء عمله المكلف به ؟ علشان يفرغ لمثل هالاشياء التافهة

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