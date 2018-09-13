6 أشياء تجنب البحث عنها في كمبيوتر العمل
توجد عدة أشياء يجب عليك تجنب البحث عنها في جهاز الكمبيوتر الخاص بمكان عملك؛ حتى لا توقعك في مواقف محرجة لا تستطيع أن تمر منها بسهولة.
ووضع الباحثون 6 أشياء يجب أن تتجنب البحث عنها في حاسوب عملك وهي: المواقع غير اللائقة، ومعلومات خاصة بوظيفتك الثانية، والبحث عن وظائف، خصوصًا لدى المنافسين، بالإضافة إلى المواعدة والعلاقات العاطفية، والمعلومات السرية الخاصة بمؤسستك، والبحث عن مواقع الحفلات والأفراح.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 1 ساعة
موضوع مهم يا اميرة وخاصة للشباب هههههههههه
N&7M2[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 31 دقيقة
اصلا متى يفضى الموظف من اداء عمله المكلف به ؟ علشان يفرغ لمثل هالاشياء التافهة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11085 ] نشر منذ 15 دقيقة
طــــــــــــ❌🖥❌ـــــــــــيب .