6 أشياء تجنب البحث عنها في كمبيوتر العمل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

توجد عدة أشياء يجب عليك تجنب البحث عنها في جهاز الكمبيوتر الخاص بمكان عملك؛ حتى لا توقعك في مواقف محرجة لا تستطيع أن تمر منها بسهولة.

ووضع الباحثون 6 أشياء يجب أن تتجنب البحث عنها في حاسوب عملك وهي: المواقع غير اللائقة، ومعلومات خاصة بوظيفتك الثانية، والبحث عن وظائف، خصوصًا لدى المنافسين، بالإضافة إلى المواعدة والعلاقات العاطفية، والمعلومات السرية الخاصة بمؤسستك، والبحث عن مواقع الحفلات والأفراح.