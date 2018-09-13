انهيار قطع أسمنتية بمدرسة ثانوية للبنات في سيهات.. والتعليم ترد

نايف السالم(صدى):

شهدت ” سيهات ” بمحافظة القطيف أمس الأربعاء، سقوط كتل وقطع أسمنتية في فصل دراسي بالثانوية الأولى للبنات خلال حصة النشاط، دون أن يصاب أي من الطالبات بأذى.

وفي هذا السياق، أوضح سعيد الباحص، المتحدث الإعلامي في إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، أنه تمت معالجة أمر القطع الأسمنتية، وأن إدارة التعليم باشرت البلاغ، وإن فريقًا هندسيًا يتبع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وقف على الواقعة بغرض المعالجة.

وعن سلامة الطالبات، قام ” الباحص ” بطمأنة أولياء الأمور والطالبات بعدم وجود خطورة على سلامة الطالبات، مشيرًا إلى أن السقف في حالة ممتازة وفقًا للمسح الهندسي الذي أجراه الفريق المختص.