رجل يقتل 5 أشخاص من بينهم زوجته وينتحر

واشنطن(صدى):

أقدم شخص مجهول في بيكرزفيلد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على قتل 5 أشخاص بالرصاص من بينهم زوجته ثم قام بالانتحار، اليوم الخميس، فيما قالت شرطة منطقة كيرن، أن الحادث قد يكون عنفًا منزليًا.

ومن جانبه، صرّح قائد شرطة مقاطعة كيرن، دوني يانغبلاد: ” إن الرجل قتل زوجته ورجلاً في شركة للشحن في بيكرزفيلد في كاليفورنيا، وبعد ذلك قتل رجلاً آخر بالقرب من الشركة وشخصين آخرين في وقت لاحق في مسكن، واستولى المسلح بعد ذلك على سيارة قبل أن يقتل نفسه عندما واجهه شرطي. ”

وأشار إلى أن هناك أعداد كثيفة من الشرطة في مكان الحادث، كما أغلق جزء من المنطقة؛ فيما هرعت العديد من عربات الإسعاف إلى المكان لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.