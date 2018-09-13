6 عوامل رئيسية للإصابة بهشاشة العظام

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر هشاشة العظام من الأمراض التي أصبحت منتشرة على مستوى العالم خاصة بين النساء والأطفال، نظرا للعادات الغذائية الخاطئة وعوامل أخرى عديدة.

وتقول الدكتورة سارة منير أخصائى العلاج الطبيعى، أن هناك 6 عوامل رئيسية تسبب الإصابة بهشاشة العظام، منها:

1- إهمال السيدات والفتيات تناول جرعات كافية من الكالسيوم وفيتامين د، وللأسفهن أكثر عرضة من الرجال، لأنهن يبدأن حياتهن بمستويات أقل من الكتلة العظمية.

2- التقدم في العمر حيث تضعف العظام مع زيادة العمر.

3- وجود تاريخ وراثى للمرض بالعائلة.

4- بنية الهيكل العظمي، حيث تزيد احتمالات الإصابة بهشاشة العظام لدى الرجال والسيدات ذوي بنية الجسم الدقيقة أو صغار الحجم بشكل خاص، وذلك لأن الكتلة العظمية في أجسامهم بالأصل صغيرة.

5- زيادة هرمون الغدة الدرقية، وذلك لأنه يسبب فقدان الكتلة العظمية.

6- فرط استهلاك المشروبات الغازية والمنبهات، لأن الكافيين الموجود بها قد يؤدي إلى اضطراب في امتصاص الكالسيوم، بالإضافة إلى أن تأثيراته المدرة للبول قد تساهم في زيادة فقدان الجسم للمعادن، وبالتالي تضعف العظام.