إجراء 1940 عملية جراحية في مستشفى محايل

محايل(صدى):

أجرى مستشفى محايل العام 1940 عملية جراحية خلال العام الماضي 1439هـ، من بينها 1599 عملية جراحية كبرى، و 327 عملية جراحية صغرى، و 14 عملية مناظير، فيما استفاد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في قطاع محايل الصحي 528867 مراجعاً ومراجعة، ووصل إجمالي الفحوصات المخبرية 378165 فحصاً مخبرياً، و 71125 فحصاً إشعاعياً.

وأوضحت صحة عسير أن عدد مراجعي العيادات الخارجية في مستشفى محايل بلغ 83.280 مراجعاً، كما وصل عدد عمليات الولادة في المستشفى 2452 ، وفحوصات ما قبل الزواج 3887 فحصاً، وعدد مستفيدي خدمات مركز طب الأسنان 11533 ، كما تم تنفيذ 3517 زيارة لمستفيدي ومستفيدات خدمات الطب المنزلي، وفيما يخص خدمات التنويم والطوارئ فقد تم تنويم 11997 مريضاً ومريضة، واستقبل قسم الطوارئ 108476 حالة مختلفة، كما تم عمل 25236 جلسة للتأهيل الطبي.