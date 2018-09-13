العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن مناقصتها الرابعة لهذا العام 2018م لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة ( نوفمبر – ديسمبر2018 )، بواقع 10 بواخر موزعه على ميناء جدة الإسلامي بواقع 6 بواخر، و 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد 1 باخرة لميناء جازان.

وأوضح معالى محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، حيث سبق للمؤسسة ترسية نحو 2 مليون طن من القمح المستورد لهذا العام.