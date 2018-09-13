مقتل 11 شخصا بعد اقتحام سيارة ساحة في الصين

بكين(صدى):

لقي 11 شخصًا حتفهم وأصيب 44 آخرون بعدما اقتحمت سيارة ساحة مكتظة وهاجم السائق الناس بسكين ومجرفة.

وقالت حكومة المدينة الواقعة بإقليم هونان في بيان، إن الحادث وقع في منطقة ميشوي التابعة للمدينة مساء أمس.

وذكر البيان أن السائق، الذي لم تؤكد الحكومة إن كان رجلا أم امرأة، قاد السيارة وحده إلى الساحة ثم هاجم الناس بمجرفة وسكين سعيًا ” للانتقام ” من المجتمع بسبب إدانات جنائية سابقة.

وأضاف أن المهاجم له سجل جنائي كبير يتضمن إدانات بتجارة المخدرات والسرقة والاعتداء على آخرين وهو ما جعله يضمر رغبة في ” الانتقام من المجتمع “.