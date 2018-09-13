4 أوراق عمل في مجلس عسير التعليمي

محمد بن طحيطح(صدى):

عقد المجلس التعليمي في منطقة عسير صباح أمس جلسته الأولى للعام الدراسي الجاري ، برئاسة مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، وبحضور مديري التعليم في المحافظات ، وأعضاء المجلس من الأكاديميين والأكاديميات والمشرفين والمشرفات ، والطلاب وأولياء أمورهم، فيما ثمن آل كركمان جهود الأعضاء في الدورات السابقة التي أسفرت عن تنفيذ عدد من التوصيات .

وتم خلال اللقاء تقديم أوراق عمل بدأها المستشار التعليمي بتعليم عسير الدكتور عبد الله سليمان ، تضمنت التعريف بجائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم، وفي الورقة الثانية تحدث مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة عن حاجة المحافظة إلى مكتب تعليم للبنين وآخر للبنات، وتناول مدير التعليم في محافظة النماص الأستاذ عبد الله آل قاسم في الورقة الثالثة النقل المدرسي للطلاب والطالبات ” المشكلات والحلول ” , واختتمت أوراق العمل برؤية مقدمة من مساعدة عميد كلية المجتمع بخميس مشيط الدكتورة أمل آل مشيط عن تفعيل التعليم بالاستقصاء العلمي والمعملي لرفع مستوى طلاب المملكة في الاختبارات الدولية TIMMS .

من جهته أوضح أمين المجلس الأستاذ محمد ناصر أن توصيات الجلسات السابقة أسهمت في تطوير العمل وتسهيل إجراءاته، وكان من أبرز النتائج : افتتاح عدد من مكاتب التعليم بالمنطقة والمحافظات، وتنفيذ زيارات تبادلية بين القيادات التربوية على مستوى مساعدي مدير التعليم، ودعم المجلس التعليمي بالكوادر المتميزة من قيادات التدريب التقني والمهني والقيادات الأكاديمية من مختلف جامعات المنطقة، وتوقيع عدد من الشراكات بين التعليم وعدد من الجهات، إضافة إلى تزويد إدارات التعليم بالمحافظات بالخبرات والتجارب المطبقة في الميدان.