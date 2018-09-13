بعد أن ذهب الكثير ضحية لدغات الأفاعي.. أهالي الرميضة يطالبون بطوارئ 24 ساعة

نايف السالم(صدى):

روى أهالي قرى مركز الرميضة، مأساتهم بسبب انتشار الأفاعي السامة والتي راح ضحيتها الكثير من سكان المنطقة.

وطالب الأهالي بوجود طوارئ 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة من حوادث وحالات تسمم من لدغات الأفاعي، مشيرين إلى أن أقرب مستشفى لمركز الرميضة هو مستشفى قلوة الذي يبعد أكثر من 30 كم عبر طريق متعرج تكثر فيه الحوادث، بحسب الوطن.

ومن جانبه أكد الناطق الإعلامي لصحة الباحة ماجد الشطي أن هناك فريق مناوب تحت الاستدعاء في مركز صحي الرميضة لمعاينة الحالات الطارئة خارج وقت الدوام الرسمي.