للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة بكلية الأمير سلطان العسكرية

عبدالله الدوسري (صدى):

كشفت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران ،عن توفر عدداً من الوظائف الإدارية والإدارية المساندة ووظائف تقنية المعلومات والتشغيل والصيانة الشاغرة، للرجال والنساء.

ويبدأ تقديم الطلبات من اليوم الخميس 13 سبتمبر ،وينتهي نهاية يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 عبر الموقع الرسمي للكلية.

واشترطت الكلية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة وأن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

وتضمنت الشروط أيضًا أن لا تقل فترة الدبلوم لحملة شهادة الدبلوم المعتمد عن سنتين دراسيتين، بعد الثانوية العامة ويشترط وجود خبرة عملية للوظائف التخصصية التي تحتاج خبرة وإجتياز اختبار التخصص للوظائف التخصصية.

بالإضافة إلى أن يجتاز المتقدم بنجاح ما تقرره إدارة الكلية من اختبارات ومقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة وأن يكون لائقاً طبياً للقيام بمهام العمل.

وسيتم التقديم من هنــــــــــــــــــا