طيار يترك قمرة القيادة ويبدل ملابسه ويغفو لمدة ساعة

واشنطن(صدى):

التقط أحد الركاب بمتن طائرة متجهة من الولايات المتحدة إلى اسكتلندا، صورة للطيار، الذي غفا لمدة ساعة كاملة تاركًا قمرة القيادة.

وأوضح الراكب أن الطيار بدل ملابسه ونام لمدة ساعة على أحد مقاعد الدرجة الأولى، ثم استيقظ وارتدى ملابسه مرة أخرى قبل أن يصل لقمرة القيادة.

وقال الراكب: ” إذا كان الطيار يريد أن يأخذ قسطًا من الراحة فليأخذها بعيدا عن الركاب، لا يجب أن يكون قائد الرحلة المسؤول عن حياة مئات الأشخاص في وضع كهذا أمامهم ” .