طيار يترك قمرة القيادة ويبدل ملابسه ويغفو لمدة ساعة
التقط أحد الركاب بمتن طائرة متجهة من الولايات المتحدة إلى اسكتلندا، صورة للطيار، الذي غفا لمدة ساعة كاملة تاركًا قمرة القيادة.
وأوضح الراكب أن الطيار بدل ملابسه ونام لمدة ساعة على أحد مقاعد الدرجة الأولى، ثم استيقظ وارتدى ملابسه مرة أخرى قبل أن يصل لقمرة القيادة.
وقال الراكب: ” إذا كان الطيار يريد أن يأخذ قسطًا من الراحة فليأخذها بعيدا عن الركاب، لا يجب أن يكون قائد الرحلة المسؤول عن حياة مئات الأشخاص في وضع كهذا أمامهم ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53920 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا نايم ومطمئن ,,
,, بمعنى لو حصل مكروه للطائره وركابها ، نسفوها على اي مسلم موجود على متن الطائره وخصوصاً العربي ,,
,, على طول يعلنوا انه ارهابي مع قائمة إتهامات وصور من وصوله للولايات المتحده الى صعوده الطائره ..
,, وستنقله قناة الجزيره وزبانيتها وهم يهنزون طرباً و فرحاً ,,
,, اخزاهم الله جميعاً ,, آمين ,,