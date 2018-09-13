الإفراج عن ابنة المتهم الأول في ” دق على عمتك ” .. تفاصيل جديدة بالقضية

نايف السالم(صدى):

أفرجت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة عن ابنة المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” دق على عمتك ” بكفالة، نظرا لصغر سنها، وبعد اعترافها بالتلفظ على رجل الأمن بقولها ” متخلف، قلة أدب ” .

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد خلصت لاتهام المتهم الأول بعدم الامتثال لرجل الأمن، والتشكيك في ولائه لولي الأمر وتهديده، والتحريض على التصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما اتهمت المرأة بإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وذلك بتصوير رجل الأمن أثناء أداء مهام عمله، والإرسال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين اتهمت الفتاة بتصوير رجل الأمن أثناء عمله والتلفظ عليه.