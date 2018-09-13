فلة الجزائرية توضح حقيقة طردها من التلفزيون الرسمي الجزائري

أماني الغامدي(صدى):

نفت الفنانة الجزائرية فلة، بعد تراجعها عن الاعتزال، ما تردد حول طردها من التلفزيون الرسمي الجزائري.

وأوضحت فلة أن هناك شخصين يحاربانها داخل الجزائر ويحاولان وضع التراب عليها ومنع ظهورها.

وعن اعتزالها مسبقًا: قالت إنها ” عندما بكت على الهواء وأعلنت اعتزال الفن خلال استضافتها على قناة جزائرية، كان هدفها أن تطلق صرخة داخل بلادها، ولو كانت تعلم أنها ستتجاوز حدود الجزائر لما تحدثت لأنها لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤون وطنها وأبنائه ” .

وأشارت إلى أنها تستعد لتقديم أغنية مصرية جديدة بعنوان ” مسألة كرامة ” إلى جانب ألبوم خليجي يضم 9 أغنيات سعودية من ألحان أحمد عبده.