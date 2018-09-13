حقيقة وجود شبهة جنائية في وفاة طفل بسطح مستشفى
أوضحت مصادر أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية بشرطة الرياض، في واقعة العثور على جثة طفل أعلى سطح أحد المستشفيات، بينت عدم وجود أي شبهة جنائية.
وأشارت إلى أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن معلومات متضاربة، نافية ماتم زعمه حول العثور على جثة الطفل مقتولا.
وكان الطفل المتوفي ذو الـ 5 أعوام اختفى حينما كان برفقة والدته وتم العثور على جثته بعد 5 ساعات من البحث عنه.
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وتابع: ” بالفعل تمكّن أحد أفراد الحراسات الأمنية من مشاهدة الطفل وهو يركض تائهًا على سطح المستشفى، وكان ذلك في الساعة الـ 12:45 تقريبًا ” ، مضيفًا: ” بعد بحث طاقم المستشفى تم العثور على الطفل على سطحه ” المستشفى ” ملقى على الأرض، وقد فارق الحياة، وبه بعض الجروح والكدمات المتفرّقة في جسده، ولم تنجح محاولات إنعاشه. ”
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بالعكس اتصور وجود شبهه جنائيه في الموضوع والمفروض يتم التحقيق مع الموظفين اثناء ققدان الطفل بسبب عدم اهتمامهم بالموضوع بجديه ولم يستعملو الات التصوير الموجوده في المستشفى