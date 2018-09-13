حقيقة وجود شبهة جنائية في وفاة طفل بسطح مستشفى

عادل الحربي (صدى):

أوضحت مصادر أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية بشرطة الرياض، في واقعة العثور على جثة طفل أعلى سطح أحد المستشفيات، بينت عدم وجود أي شبهة جنائية.

وأشارت إلى أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن معلومات متضاربة، نافية ماتم زعمه حول العثور على جثة الطفل مقتولا.

وكان الطفل المتوفي ذو الـ 5 أعوام اختفى حينما كان برفقة والدته وتم العثور على جثته بعد 5 ساعات من البحث عنه.

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