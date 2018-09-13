الأمير خالد بن سلمان يطالب بوضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية

واشنطن(صدى):

علق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، على بدء محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مطالبًا بمعاقبة الجناة ووضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية.

وقال الأمير خالد في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” بعد 13 عامًا من اغتيال الرمز العربي الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله وباسل فليحان ورفاقهم، جددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامها لأربع أعضاء مما يسمى بحزب الله، ولا يزال قاتلوه أحرارًا مستمرين في اختطاف سيادة وعروبة لبنان، ورهنه في أيدي نظام طهران ” .

وأضاف : ” على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتحميل قاتلي الشهيد الحريري رحمه الله المسؤولية ومعاقبتهم ووضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية التي دأبت أنظمة الغدر والدمار على استخدامها في تدمير أوطاننا ونشر الفوضى فيها ” .

يذكر أن الحريري اغتيل في 2005 إثر تفجير انتحاري لشاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.

وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى المرافعات الأخيرة في محاكمة أربعة متهمين بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري وجميعهم ينتمون لـ ” حزب الله ” المدعومة من إيران.