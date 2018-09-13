بالصور.. رسميًا لاعب النصر محمد فوزير ينتقل لاتحاد طنجة

طلال الغامدي(صدى):

وقع نادي اتحاد طنجة المغربي رسمياً مع لاعب نادي النصر المغربي محمد فوزير على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكانت إدارة النصر قد أعلنت عن قائمة الأجانب النهائية التي ستخوض منافسات الدوري والكأس للموسم الرياضي الحالي، ولم تتضمن القائمة اللاعب فوزير، حيث أعلن النادي عن وضعه في قائمة الاستثمار تمهيداً لإعارته أو بيعه نهائياً.

يذكر أن فوزير وقع مع نادي النصر لمدة 3 سنوات في عهد إدارة الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر قادماً من نادي الفتح الرباطي المغربي.