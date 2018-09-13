رسالة رئيس النصر للجماهير قبل عودة منافسات الدوري
حرص رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم، على توجيه رسالة لجماهير العالمي ،قبل عودة منافسات الدوري.
وقال آل سويلم في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” جماهير العالمي.. الإدارة والطاقم الفني واللاعبين يبذلون قصارى جهدهم، لعودة نصرنا إلى مكانته كبطل، مع تأكدي أننا مهما فعلنا لن نوفيكم حقكم ” .
وأضاف: ” جميعنا ننتظر وقفتكم في أول ظهور للنصر هذا الموسم في عاصمتكم معقل كبيرها النصر، نريد المدرج أن يكون مشعًا بكم ” .
ويستعد النصر لمواجهة الفيصلي ،مساء الجمعة، باستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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