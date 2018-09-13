رسالة رئيس النصر للجماهير قبل عودة منافسات الدوري

ماجد محمد(صدى):

حرص رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم، على توجيه رسالة لجماهير العالمي ،قبل عودة منافسات الدوري.

وقال آل سويلم في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” جماهير العالمي.. الإدارة والطاقم الفني واللاعبين يبذلون قصارى جهدهم، لعودة نصرنا إلى مكانته كبطل، مع تأكدي أننا مهما فعلنا لن نوفيكم حقكم ” .

وأضاف: ” جميعنا ننتظر وقفتكم في أول ظهور للنصر هذا الموسم في عاصمتكم معقل كبيرها النصر، نريد المدرج أن يكون مشعًا بكم ” .

ويستعد النصر لمواجهة الفيصلي ،مساء الجمعة، باستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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