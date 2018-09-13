أول تعليق من سجينة محايل بعد توجيه أمير عسير بسداد ديونها
بعد توجيه أمير عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بسداد دينها، وإطلاق سراحها، أعربت سجينة محايل عن سعادتها التي قالت أنها ” لاتوصف ” .
وقالت المواطنة ” ع.ا ” : ” سعادتي لا توصف بأن أكون هذا المساء بين بناتي، ولا أملك إلا أن أحمد الله وأشكر الأمير فيصل بن خالد الذي فرّج كربتي، ووجه بسداد ديني، وإطلاق سراحي ” .
وتمنت أن يُنظر في قرار فصلها هي وزوجها عن العمل ليتمكنوا من عيش حياة مستقرة.
يذكر أنها غادرت السجن، أمس الأربعاء، لتقطن في شقة بالإيجار، في محايل برفقة بناتها الـ 5 وزوجها.
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