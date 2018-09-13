أول تعليق من سجينة محايل بعد توجيه أمير عسير بسداد ديونها

أبها(صدى):

بعد توجيه أمير عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بسداد دينها، وإطلاق سراحها، أعربت سجينة محايل عن سعادتها التي قالت أنها ” لاتوصف ” .

وقالت المواطنة ” ع.ا ” : ” سعادتي لا توصف بأن أكون هذا المساء بين بناتي، ولا أملك إلا أن أحمد الله وأشكر الأمير فيصل بن خالد الذي فرّج كربتي، ووجه بسداد ديني، وإطلاق سراحي ” .

وتمنت أن يُنظر في قرار فصلها هي وزوجها عن العمل ليتمكنوا من عيش حياة مستقرة.

يذكر أنها غادرت السجن، أمس الأربعاء، لتقطن في شقة بالإيجار، في محايل برفقة بناتها الـ 5 وزوجها.

إقرأ أيضًا: