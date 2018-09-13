أمير عسير ينقذ امرأة من السجن بعد تسديد ديونها

أبها(صدى):

وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بتسديد ديون امرأة أم لـ5 أيتام البالغة 70 ألف ريال، لإنقاذها من السجن.

وقال الممثل فايز المالكي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن المرأة المسجونة عادت إلى أطفالها بعد الإفراج عنها بفضل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

ويذكر أن المالكي أطلق الاثنين الماضي حملة لمساعدة المرأة وسداد ديونها، حيث أنه يهتم بهذه القضايا ويطلق العديد من الحملات الخيرية.