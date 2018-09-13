  • الأربعاء 12

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. آل الشيخ: أطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذ الدوري المصري

آل الشيخ: أطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذ الدوري المصري

آل الشيخ: أطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذ الدوري المصري
نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل الإعلام الرياضية، اليوم الأربعاء، عدد من التصريحات للمستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، علق فيها على الدوري المصري الرياضي وأداء بعض اللاعبين فيه حيث قال : الدوري المصري تحكمه المصالح الشخصية، وأطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذه.

وأضاف ” آل الشيخ ” في تصريحاته أنه هناك لاعب في الدوري المصري اسمه ” أحمد عيد عبدالملك ” بس ناقص يخلع حذاءه ويضرب الحكم، أنا عمري ما شفت دوري فيه لاعبين تضرب من أول دقيقة.


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18700 ] نشر منذ 49 دقيقة

معليش وانت وش عليك منهم

[ عدد التعليقات: 18700 ] نشر منذ 48 دقيقة

ثاني شي اذا بيسمع كلامك الريس المصري بيقول لك ادفع
وانت ليه تدفع له

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *