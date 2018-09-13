آل الشيخ: أطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذ الدوري المصري
تداولت وسائل الإعلام الرياضية، اليوم الأربعاء، عدد من التصريحات للمستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، علق فيها على الدوري المصري الرياضي وأداء بعض اللاعبين فيه حيث قال : الدوري المصري تحكمه المصالح الشخصية، وأطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذه.
وأضاف ” آل الشيخ ” في تصريحاته أنه هناك لاعب في الدوري المصري اسمه ” أحمد عيد عبدالملك ” بس ناقص يخلع حذاءه ويضرب الحكم، أنا عمري ما شفت دوري فيه لاعبين تضرب من أول دقيقة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18700 ] نشر منذ 49 دقيقة
معليش وانت وش عليك منهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 18700 ] نشر منذ 48 دقيقة
ثاني شي اذا بيسمع كلامك الريس المصري بيقول لك ادفع
وانت ليه تدفع له