حقيقة تخصيص مكافأة 5000 ريال لمن يبلغ عن ممارس الصيد بالأسلحة
أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تخصيص مكافأة 5000 ريال لمن يقوم بالإبلاغ عن أي شخص يمارس الصيد بالأسلحة غير صحيح.
ودعت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، الجميع لعدم الالتفات للشائعات مالم تصدر الهيئة بيان بذلك عبر حسابها الرسمي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53913 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ..
,, ناس ملاقيف .. وياحبهم للتزييف ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 18700 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 59 دقيقة
اكيد صحيح علشان فيها فلوس
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 57 دقيقة
اكيد غير صحيح علشان فيها فلوس
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 56 دقيقة
اكيد غير صحيح علشان في فلوس