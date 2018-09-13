حقيقة تخصيص مكافأة 5000 ريال لمن يبلغ عن ممارس الصيد بالأسلحة

نايف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تخصيص مكافأة 5000 ريال لمن يقوم بالإبلاغ عن أي شخص يمارس الصيد بالأسلحة غير صحيح.

ودعت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، الجميع لعدم الالتفات للشائعات مالم تصدر الهيئة بيان بذلك عبر حسابها الرسمي.