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حقيقة تخصيص مكافأة 5000 ريال لمن يبلغ عن ممارس الصيد بالأسلحة

حقيقة تخصيص مكافأة 5000 ريال لمن يبلغ عن ممارس الصيد بالأسلحة
نايف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تخصيص مكافأة 5000 ريال لمن يقوم بالإبلاغ عن أي شخص يمارس الصيد بالأسلحة غير صحيح.

ودعت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، الجميع لعدم الالتفات للشائعات مالم تصدر الهيئة بيان بذلك عبر حسابها الرسمي.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 53913 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب ..

,, ناس ملاقيف .. وياحبهم للتزييف ..

[ عدد التعليقات: 18700 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه

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