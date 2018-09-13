بالفيديو.. مواطن قطري يحطم إكذوبة الحمدين عن الثراء الفاحش ببكائه من القروض

طلال الضوي(صدى):

تتكشف حقيقة الخدعة التي لطالما تغنى بها تنظيم الحمدين الحاكم لدويلة قطر بإنها إحدى الدول التي يعيش فيها المواطنون الثراء الفاحش يومًا بعد يوم، حيث ظهرت العديد من الأدلة على ضيق المعيشة ومعاناة المواطنين من القيمة المرتفعة للقروض.

جاءت كلمات ” نادر قباني ” مدير الأبحاث بمركز بروجنكز في الدوحة، التي كشفت بأن معدل ديون البيوت القطرية مرتفع جدًّا، لتحطم تلك الهالة المزيفة حول حقيقة الإكذوبة.

ودعى ” القباني ” القطريين خلال الندوة التي بثتها قناة الجزيرة مباشر ” ذراع النظام القطري الإعلامية ” بعنوان ” التنوع الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، دروس الماضي وتحديات المستقبل ” إلى التفكير بإدارة الثروة، ليس فقط لدعم استقرار الدولة، بل لنقل الثروات للأجيال القادمة، لافتًا إلى صعوبة تأكيد تلك الأرقام المفزعة من المصادر القطرية الرسمية.

ومن جانبه أعلن البنك المركزي القطري في إبريل الماضي، أن إجمالي القروض الشخصية للمواطنين القطريين (استهلاكي/ سكني) تجاوز 131 مليار ريال قطري بنهاية العام 2017، بينما بلغت قيمة القروض العقارية والشخصية الاستهلاكية للأفراد حسب القوائم المالية للبنوك القطرية أكثر من 301 مليار ريال قطري بالعام نفسه.

ويشكل القطريون 12 % أي نحو 313 ألف مواطن قطري من أن عدد سكان قطر المعلن 2.641.669 نسمة، ومع هذا فإن المواطنين يشكون ولكن تلك الصورة الوردية التي حاول النظام تصديرها، وخداع بعض مواطنيه وشعوب العالم يعلم المتابع للشأن القطري دقة كذبها منذ الوهلة الأولى.

فصرخات المواطنين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن لأحد كتمها، فالنظام استطاع تكميم بعض الأفواه، ولكن مع تردي الأوضاع تخرج الأمور عن السيطرة.

وفى هذا السياق ظهر مقطع الفيديو صوره المواطنان القطريان ” ناصر بن سالم الهاجري وعلي حمد المري ” قبل أشهر قليلة، وظهرا فيه هما يبكيان، ويشكوان شظف العيش، ويناشدان أمير البلاد التدخل بسبب ضيق الحال، وتراكم الديون عليهما التي أثقلت كاهلهما، وقصمت ظهرَيهما، وتبلغ أكثر من مليون ريال قطري، ويعد هذا أبلغ رد وتأكيد على أرقام الديون المفزعة الرسمية وغير الرسمية.

وفي الإطار ذاته كتب المواطن القطري ” مشعل المري ” تغريدة عبر ” تويتر ” يشكو حاله فيها : هذا حاصل، وأغلب القطريين ديونهم كبيرة بسبب غلاء المعيشة وتكاليف السفر العالية، السعودية كانت فاتحة أبوابها لنا، لكن الحين الوضع تغير، الله يصبرنا ” .

ومن جانبه ناشد المواطن ” محمد الهاجري ” الحكومة القطرية بالتدخل لإيجاد حل لأزمتهم، قائلًا : نطالب الحكومة بالنظر في أمرنا، لأن القروض أتعبت الشعب كله، المعيشة في قطر عالية جدًّا مقارنة بدول الخليج، لماذا لا يُنظر في أمرنا؟ لماذا ثروات وخيرات البلد تذهب للمجنسين والأجانب؟ أما الشعب فيعاني الكثير بسبب القروض.

وعلى صعيد أخر بعيدًا عن معاناة المواطن القطري شظف العيش تسبح العصابة الحاكمة في بحار من الأموال، إذ تبلغ ثروة ” حمد بن جاسم بن جبر ” رئيس الوزراء الأسبق أكثر من 12 مليار دولار داخل قطر فقط، منها 8 مليارات دولار اختلاسات كما كشفت عنها المعارضة القطرية.

ويمتلك ” حمد ” أسهمًا في الخطوط القطرية وبنك قطر الدولي أما ما يمتلكه خارج قطر فحدِّث ولا حرج، إذ يمتلك فنادق في لندن وشركات في جزر البهاما وجزر فيرجين البريطانية، فضلًا عن 700 مليون دولار رصيدًا في دويتشه بنك، ويخت يقدر ثمنه بـ 300 مليون دولار في إسبانيا.

أما عن ثروة أمير قطر السابق ” حمد بن خليفة ” ، قصر على مساحة 20 ألف متر مربع في الريف البريطاني، ومنزلاً فخمًا في طنجة يطل على البحر المتوسط، إضافة إلى فيلا فاخرة في مراكش، وغابة خاصة للصيد في بلجيكا.

كما تشمل ثروته على قصرين باهظي الثمن في فرنسا، أحدهما يرجع تاريخه للقرن الثامن عشر الميلادي، وذلك بخلاف ما يتم إهداره على صفقات الأسلحة، وما يتم تبديده على اللوبي الصهيوني في أمريكا وأوروبا، لكسب الثقة وتحسين الصورة الذهنية أمام صانع القرار والمواطنين في الدول الغربية.