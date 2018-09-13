محترفو الأندية السعودية الأجانب يتألقون في أيام ” فيفا “

طلال الغامدي(صدى):

تألق محترفو الأندية السعودية الأجانب برفقة منتخبات بلدانهم خلال مشاركتهم الدولية في أيام الفيفا، حيث ساهم محترف النصر النيجيري أحمد موسى في فوز منتخب بلاده وأحرز هدفاً جميلاً، في شباك سيشل كان باكورة أهداف نيجيريا الثلاثة في المواجهة.

في حين تألق المغربيان نور الدين أمرابط نجم النصر وزميله لاعب الاتحاد كريم الأحمدي وساهما في انتصار منتخب بلدهما على مالاوي 3-0 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 في الكاميرون.

وكما تمكن مهاجم النادي الأهلي دجانيني تافاريس من إنقاذ منتخب الرأس الأخضر من الخسارة أمام ليسوتو وأحرز هدف التعادل قبل نهاية المباراة بدقائق معدودة.

و ساهم حارس الاتفاق رايس مبولحي في حماية شباك منتخب بلاده بالتعادل مع مضيفه الجامبي، بنتيجة 1-1.