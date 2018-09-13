سائق سعودي يروي قصة اعتداء فتاة بالضرب عليه.. والمغردون لا يصدقونه

عادل الحربي(صدى):

روى شاب زعم أنه سعودي ويعمل سائق عبر تطبيق توصيل ” جديد ” ، قصة توصيله لفتاة إلى أحد الأماكن في الرياض ومماطلتها معه في دفع الأجرى واعتدائها عليه.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للشاب وهو يروي قصته، حيث أوضح أن إحدى الفتيات طلبت منه توصيلها إلى أحد الأماكن في مدينة الرياض.

وأشار إلى أنها بدأت تتحدث مع شاب على الجوال ويبدو انها كانت ذاهبة لمقابلته، لذلك أخبرها إنها إذا كانت ذاهبة لمقابلة شاب لن يقوم بتوصيلها.

واستطرد السائق، أن الفتاة أخبرته أنها ذاهبة لمقابلة صديقتها، مضيفًا أنه عند دفع الأجرة بعد توصيلها ماطلت الفتاة في ذلك، ما دفعه إلى إغلاق باب السيارة ومنعها من النزول وإعادتها إلى المكان الذي صعدت منه في سيارته.

وأكد أن الفتاة اعتدت بعد ذلك عليه، وأظهر آثار إحمرار على أجزاء متفرقة من جسده.

ولاقى الفيديو، تفاعلًا كبيرًا عبر موقع ” تويتر ” ، حيث تم تدشين وسم ” شاب سعودي يختطف فتاة ” ، معبرين فيه عن أنهم لم يصدقوا الشاب بل أثار الأمر شكوكهم حول أنها هو من اعتدى عليها.

وطالب المغردون، النيابة العامة بالتحقيق في رواية الشاب خوفًا من اعتدائه على الفتاة، فيما لم تتضح هوية الشاب أو الفتاة عبر الفيديو.