المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الانتحارية في العراق والصومال وأفغانستان

جدة(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت بالعراق، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، وإقليم ننكرهار شرق أفغانستان، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على موقف المملكة الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف.