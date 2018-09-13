بالفيديو.. المرور يرصد مخالفتين لسيارتين بالخرج

علي القحطاني (صدى):

رصد مرور محافظة الخرج، اليوم الأربعاء، مخالفتين مرورية لسيارتين المخالفة الأولى تمثلت في عدم وجود فحص جديد ولذلك يتم الرصد بشكل مباشر، ولابد أن يكون الفحص جديد بتاريخ السنة الحالية لتفادي ذلك المخالفة.

فيما تضمنت المخالفة الثانية في وجود لوحة ممسوحة وتم توقيع غرامة بالمخالفة بقيمة 1000 ريال ؛ في حين تجدد اللوحتين بـ 100 ريال فقط.

وأكد مرور الخرج، على ضرورة التزام السائقين بالتعليمات والتعاون مع رجال المرور والبعد عن ارتكاب المخالفات المرورية التي تكون نهايتها غالباً مأساوية.