وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف شاغرة بمجال الإدارة والحاسب الآلي لذوي الخبرة، لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى خبير محلل الأعمال، ومدير قسم مراقبة الأداء.

وأوضحت الشركة أن الوظائف خبير محلل الأعمال درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو أي تخصص آخر ذات صلة، و خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

كما تضمنت مدير قسم مراقبة الأداء درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

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