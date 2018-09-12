بالصور.. مرور الأفلاج يحدد أوقات دخول الشاحنات للمحافظة

حمود العنزي (صدى):

بدأت شعبة مرور محافظة الأفلاج في تنفيذ حظر دخول الشاحنات من المدخل الشمالي والجنوبي للمحافظة وقت الذروة الصباحية من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة.

جاء ذلك القرار لضمان انسيابية الحركة أثناء مباشرة الموظفين أعمالهم، ودخول الطلاب مدارسهم، وبعد انتهاء مدة المنع يتم السماح بدخول الشاحنات على دفعات بطريقة منظمة، لا تشكل أي تكدس أو تزاحم بالطرقات.

وشهدت الطرق انتظام في حركة السير حيث تنتشر دوريات شعبة مرور الأفلاج بقيادة العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني في التقاطعات كافة أوقات الذروة الصباحية؛ وهو ما كان له الأثر الإيجابي في الحفاظ على سلامة مرتادي الطرقات.

وبثت شعبة المرور رسائل نصية تثقيفية، أسهمت في التوعية المرورية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والانضباط المروري.