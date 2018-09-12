تسرب مياه داخل مبنى الابتدائية الثانية ومتوسطة وثانوية تعليم الكبيرات.. وهكذا تصرفت إدارة شقراء

عادل الحربي (صدى):

تدفقت كميات من المياه ، اليوم الاربعاء، من خزان مبنى الابتدائية الثانية ومتوسطة وثانوية تعليم الكبيرات، وتسربها داخل وخارج المبنى، وقامت إدارة تعليم شقراء بإخلاء المبني من منسوباته، إضافة إلى أنه تم تمكين فرق الصيانة من معاينة الموقع، والوقوف على مكمن الخلل.

تعود التفاصيل عندما فوجئ منسوبات مبنى الابتدائية الثانية بأن كميات من المياه تتدفق خارج وداخل المبنى؛ فتوجهت إحدى طالبات تعليم الكبيرات بسرعة إلى محبس الماء، وقامت بإغلاقه حتى توقف تدفق الماء، تواصلت إدارة المدرسة مع إدارة التعليم التي وجهت بإخلاء منسوبات المبنى احترازيًّا، ولأجل تمكين فرق الصيانة من معاينة الموقع، وعلاج الخلل.

وتم الكشف على المبنى وتبيّن أن السبب خلل في ” عوامة الخزان ” ؛ فباشرت فرق الصيانة إصلاحها.

وقالت إدارة التعليم خلال تغريدة عبر تويتر : ” بعد الكشف على مبنى الابتدائية الثانية بشقراء اتضح أن الخلل في عوامة الخزان العلوي للمياه، وتم إصلاح ومعالجة الخلل، والمدرسة جاهزة غدًا بإذن الله للدراسة ” .