” اغتيال علي عبدالله صالح ” .. خيانات من قيادات المؤتمر ومقتله على عتبة داره

فهمي محمد(صدى):

كشف ياسر اليماني، المتحدث باسم الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، مفاجآت جديدة حول اللحظات الأخير التي عاشها ” صالح ” والخيانات التي جاءت من المؤتمريين لاغتياله.

وأوضح ” اليماني ” في حوار له مع وكالة أنباء سبوتنيك، أن بعض قيادات المؤتمر خذلوا الرئيس صالح وتحالفوا مع الحوثيين ضده، وكذلك أغلقوا هواتفهم في وجهه حيث تعرّض لإطلاق النار قبل اغتياله بلحظات.

وأفاد، بأن هناك قيادات من المتمر باعت الرئيس علي عبد الله صالح من أجل مصالح شخصية، كما أن هناك قائمة طويلة من الخيانات من جانب القيادات الداخلية المؤتمرية والتي كانت تعد العدة مع الرئيس للانقضاض على الحوثيين.

وأكد أن الرئيس صالح، لم يكشف تلك الخيانات إلا وقت المواجهات المسلحة مع الحوثيين عندما حاول في تلك اللحظات العصيبة التواصل مع بعض القيادات المؤتمرية، لكنهم أغلقوا هواتفهم ولم يردوا على الرئيس صالح.

وأضاف :” وعندها أدرك صالح أن هناك خيانات كبرى حدثت داخل قيادات المؤتمر الشعبي العام ولم يكن أمامه سوى المواجهة حتى النهاية، حيث قاتل على عتبة داره حتى قتل ولم يحاول الهرب كما ادعى الحوثيون ” .