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بالفيديو والصور.. ضبط حراج لبيع الإطارات المستعملة والتالفة بالرياض

بالفيديو والصور.. ضبط حراج لبيع الإطارات المستعملة والتالفة بالرياض
نايف السالم(صدى):

تواصل الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار، الجولات التفتيشية، في حراج بيع الإطارات لضبط واغلاق المحال المخالفة والتي وصلت حتى الآن 20 ألف إطار مستعمل وتالف.

وتمكنت الفرق الرقابية بمساندة الحملات الأمنية المشتركة من مداهمة حراج بالرياض لبيع الإطارات المستعملة والتالفة، حيث تقوم بتجديدها عمالة مخالفة.


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