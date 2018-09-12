بالفيديو والصور.. ضبط حراج لبيع الإطارات المستعملة والتالفة بالرياض
تواصل الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار، الجولات التفتيشية، في حراج بيع الإطارات لضبط واغلاق المحال المخالفة والتي وصلت حتى الآن 20 ألف إطار مستعمل وتالف.
وتمكنت الفرق الرقابية بمساندة الحملات الأمنية المشتركة من مداهمة حراج بالرياض لبيع الإطارات المستعملة والتالفة، حيث تقوم بتجديدها عمالة مخالفة.
يحدث الان 🎥
الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمساندة الحملات الأمنية المشتركة تداهم بالرياض حراج لبيع الإطارات المستعملة والتالفة بعد تجديدها تقوم عليه عمالة مخالفة. pic.twitter.com/nDfltCK54O
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) September 12, 2018
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