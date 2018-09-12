بالصور.. ” آبل ” تستعرض هواتفها الجديدة وهذا موعد وصولها إلى المملكة

حمود العنزي (صدى):

أطلقت شركة ” آبل ” الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، جيلًا جديدًا من هواتف آيفون بسعر من المتوقع أن يتجاوز حاجز الألف دولار.

و افتتحت الشركة مؤتمرها العالمي للكشف عن أجهزة جديدة، بالكشف عن ساعة ” أبل ووتش 4 ” الجديدة، والتي تتمتع بتصميم جديد مبتكر وإضافات وتحسينات عديدة، أبرزها زيادة مساحة الشاشة اللمسية للساعة بنحو 30% عن أي نسخة سابقة مع زيادة نحافة الساعة بصورة كبيرة، ووجود معالج قوي 64 بت ثنائي النواة، والتي تم دمجها بشريحة ذكية يمكنها توقع سقوط مرتديها وإجراء مكالمة طوارئ في حالة تعرض مستخدمها لمثل تلك الأضرار، فيما تظهر ببطارية أطول عمراً، وتقدم خاصية الشحن اللاسلكي.

وقدمت الشركة، هاتف ” آيفون XS ” الجديد، الذي قدمت فيه خياري عرض 6.5 و5.8 بوصة، الأكبر سيكون باسم ” آيفون XS ماكس ” ، كما سيأتي بألوانه الثلاثة الذهبي والفضي والرمادي، وسيتم دعم الهاتفين بتقنية شاشة ” أوليد ” ذات الألوان الأكثر دفئاً، التي تم إضافة مجموعة من الخصائص الأكثر تميزاً، وستصل سعة التخزين الداخلية إلى الهاتفين إلى 512 جيجابايت.

كما قدَّمت ” آبل ” نسخة جديدة من حاسبها اللوحي الشهير ” آيباد برو ” ، وكذلك سماعات لاسلكية عالية المستوى المعروفة باسم ” آير بودز ” ، والتي تتميز بمجموعة من الخصائص المميزة للمستخدمين، مثل عزل الضوضاء والضجيج ومقاومة الماء، بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي.

يذكر أن القيمة السوقية لأسهم آبل كانت قد تجاوزت مستوى التريليون دولار، وتحتاج الشركة للمواظبة على نمو إيراداتها من الهاتف الذي تنفرد به حتى مع ثبات الطلب العالمي على الهواتف المحمولة.

كما أعلنت الشركة عن موعد وصول أجهزتها الجديدة إلى 25 دولة، بينها من الدول العربية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، وسيتوفر جهازي آي فونXs، وآي فون Xs Max، سيتوفران، يوم الجمعة 21 سبتمبر الجاري، في كل من السعودية والإمارات.