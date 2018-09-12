” الشؤون البلدية ” تعلن عن السماح بالبناء في الارتدادات الخارجية للفلل السكنية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، عن السماح بالبناء في الارتدادات الخارجية للفلل السكنية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تطوير أنظمة البناء واستفادة المواطنين من أراضيهم.

وأضافت أن نسبة البناء في الدور الأرضي ستكون 70% من مساحة الأرض شاملة مبنى الفيلا والبناء في الارتدادات والملاحق.

وأوضحت الوزارة أنها سمحت بالبناء في الارتدادات جهة المجاورين فقط بحد أقصى جهتين في الفلل المنفصلة، وبالبناء بارتداد واحد إضافي جهة المجاورين بالنسبة لفلل الدوبلكس المتلاصقة.