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بالصور.. فريق الهلال يؤدي تدريباته استعداداً لمواجهة الرائد

بالصور.. فريق الهلال يؤدي تدريباته استعداداً لمواجهة الرائد
نواف السالم(صدى):

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم مرانا اعتياديا تحضيريا لمواجهة مضيفه الرائد السبت المقبل .

وبدأ المران بفرض تدريبات بدنية، تلاها تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وطبق المدير الفني ” جورجي جيسوس ” تدريبات فنية اختتمها بمناورة على حزء من مساحة الملعب .

شارك ” ألبرتو بوتيا ” في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، واصل الخماسي ” الخيبري ” أحمد أشرف والحافظ والعابد وكاريلو برامجهم العلاجية والتأهيلية.

فيما لم يشارك ناصر الدوسري في المران نظير شعوره بالام في الركبة، ، ومن المقرر ان يؤدي الفريق مرانا مغلقا غدا الخميس.


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