الدوري السعودي السادس عالميًا في القيمة السوقية للانتقالات

طلال الغامدي(صدى):

أعلن تقرير صادر من نظام الـTMS في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تم تصنيفه في المركز السادس عالميًا في قيمة صفقات انتقال اللاعبين المحترفين لصيف 2018/109.

وأوضح التقرير، أن القيمة بلغت 152.1 مليون دولار، حسب ما هو مسجل في نظام الانتقالات، ويشمل الرقم قيم عقود الانتقال بين ناد وآخر وبدون الرواتب السنوية للاعبين.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ ، مقطع فيديو عبر موقع ” تويتر ” ، يرصد تقرير الفيفا الذي ذكر فيه أن الدوريات الأعلى في العالم من حيث القيمة السوقية، وتبين أن الدوري السعودي يحتل المرتبة السادسة.

وجاء الدوري السعودي سادسًا بعد الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي، الفرنسي، متجاوزًا دوريات عريقة مثل البلجيكي والبرتغالي.