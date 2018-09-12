جريمة مروعة.. شاب يكافئ عجوز أنقذه من الضياع بطعنات قاتلة

أنقرة(صدى):

أقدم شاب سوري بالتعاون مع صديقه على قتل عجوز أمريكي وفر له المأوى وأنقذه من الضياع ، وذلك لسرقة منزله، في مدينة إسطنبول.

تفصيلا؛ وقعت الحادثة في النصف الثاني من أغسطس حيث قرر أمريكي يدعى ” لورن إيرفيل سينسيمان ” البالغ من العمر 80 عامًا؛ الإقامة في إسطنبول بعد أن تقاعد من عمله، وتعرف على شاب سوري يدعى بهاء (21 عامًا) وقال له إنه جائع، ولا يملك مأوى؛ ما دفع العجوز لاصطحابه معه إلى منزله؛ ليعيشا سوية.

ولاحظ الشاب السوري وجود قطع قديمة فاخرة، وأغراض ثمينة لدى العجوز الأمريكي؛ الأمر الذي دفعه للتخطيط لسرقة المنزل؛ فاتصل بصديقه للاستعانة به، وخرج الشاب برفقة لورن بحجة شراء علبة سجائر ليلة وقوع الجريمة، وفي أثناء عودتهما أقدم السوري على طعن العجوز بسكين 3 طعنات ناحية بطنه بينما كان يحاول فتح باب المنزل.

وقام الشاب برفقة صديقه بسرقة جهاز كمبيوتر محمول، وعدد من قطع الأنتيكا وحقيبة سفر مليئة، إضافة إلى هاتف محمول، ومفتاح المنزل، وبطاقة للمواصلات العامة، ولاذا بالفرار.

وبعد مرور 10 أيام؛ أبلغ أهالي الحي الشرطة بخروج رائحة سيئة من المنزل؛ وحضرت دورية شرطة، وعثرت على جثة لورن ملقاة داخل حوض الاستحمام؛ وبفحص تسجيلات كاميرات المراقبة ، وتمكنت من التعرُّف على لوحة سيارة الأجرة التي أوصلت المشتبه بهما إلى سوق في المنطقة .

وتمكنت الشرطة التركية من خلال تسجيل كاميرات المراقبة في السوق من التوصل إلى الشاب السوري الذي يعمل في أحد الأفران؛ وقبضت عليه، ثم اعتقلت صديقه لاحقًا.