عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد توقفه 11 يومًا

ماجد محمد(صدى):

يبدأ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم غدا بمرحلته الثانية بعد توقف دام 11 يوما، حيث تفتتح الجولة بثلاثة لقاءات أولها قمة القصيم بين الحزم والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويواجه الفتح نظيره الوحدة، والباطن مع الاتفاق .

ويذكر أن الجولة الأولى انتهت بثلاثة انتصارات كانت من نصيب النصر المتصدر بفوزه على أحد 2-1 ، والهلال على الفيحاء 0 – 1 ، والشباب على الاتحاد 0-1.

وتستكمل باقي المواجهات بعد غد الجمعة عندما يستضيف فريق النصر المتصدر نظيره الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، حيث يسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته.